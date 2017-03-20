Ecco i colori ufficiali del Samsung Galaxy S8

La nuova settimana si è aperta, com’era ampiamente prevedibile per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia sudcoreana Samsung, nel segno dell’imminente top di gamma del 2017 del colosso asiatico. Ci stiamo riferendo, come chiaramente avrete già capito da voi, all’attesissimo Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 farà la propria comparsa ufficiale la prossima settimana: il 29 marzo, presso l’attesissimo evento del Galaxy Unpacked 2017 che si terrà in quel di New York, ogni dubbio su questo incredibile device verrà finalmente sciolto. E allora, largo alle ultimissime voci e indiscrezioni, che continuano a regalarci numerose chicche sulla nuova ammiraglia targata Samsung. Oggi, ancora una volta, abbiamo delle novità circa le colorazioni con le quali presumibilmente giungerà il Samsung Galaxy S8 presso i nostri mercati. Dopo una serie incontrollata di rumors, è il solito Evan Blass a fare finalmente chiarezza. Il noto leaker, vera e propria autorità nel settore, ci rivela in anteprima che lo smartphone di top gamma di ottava generazione prodotto da Samsung vanterà, almeno all’inizio, ben tre diverse tonalità. In una sorta di presentazione estremamente moderna ed elegante, Evan Blass afferma che la prima colorazione del Samsung Galaxy S8, la classica nera, prenderà il nome di Black Sky: a ricordare una sorta di sterminato cielo notturno, se vogliamo. Abbiamo poi la variante dedicata maggiormente ad un pubblico femminile, e che si chiama Orchid Grey: un grigio cenere dalle sfumature leggermente violacee, simili a quelle di un’orchidea. Infine, un altro modello dalle tinte piuttosto classiche, per quanto riguarda gli apparecchi telefonici plasmati dal gigante coreano: Arctic Silver, un argento freddo che ricorda la fermezza dei ghiacciai artici. Nulla da fare, per il momento, per il modello dorato. Non è escluso, inoltre, che in futuro possano giungere nuove colorazioni del Samsung Galaxy S8, come peraltro è avvenuto già in passato con altri top di gamma. E voi? Quale tra queste tonalità preferite?