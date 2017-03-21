Questo il prezzo del Samsung Galaxy S8?

E torniamo ancora una volta a discutere, per quanto riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, dell’argomento che ha maggiormente catalizzato le nostre attenzioni nel corso di questi ultimi mesi. Ci stiamo riferendo, come certamente avrete già capito da voi, al Samsung Galaxy S8, attesissimo top di gamma del 2017. Il Samsung Galaxy S8, finalmente, è pronto a registrare il proprio debutto ufficiale sulla scena internazionale della telefonia mobile: tale device verrà presentato in via ufficiale durante la prossima settimana, mentre il lancio sul mercato, se tutto va bene, avverrà non prima della seconda metà di aprile. Rispetto al Samsung Galaxy S7, che pur si comportò egregiamente sul mercato, le novità sono parecchie: dalla rivoluzione del design (con conseguente scomparsa del pulsante home meccanico), alla presenza dell’assistente vocale Bixby, ai nuovi processori, allo scanner dell’iride, alle colorazioni e quant’altro. Il che, chiaramente, non ha fatto che far lievitare il prezzo della nuova ammiraglia del gigante asiatico. In effetti, proprio l’aspetto economico, per forza di cose, è al centro di un forte dibattito presso gli appassionati e gli addetti ai lavori: ma quanto costerà, effettivamente, il Samsung Galaxy S8? Le ultimissime indiscrezioni, diffuse nelle scorse ore sul web, parlano di un sovrapprezzo piuttosto significativo rispetto al predecessore di casa Samsung. In particolare, è stato pronosticato che la cifra richiesta per acquistare il Samsung Galaxy S8 nella sua variante basilare sarà pari a 799 euro. Per accaparrarsi il modello Plus, invece, dovrebbero essere necessari ben 899 euro: dunque non sfondiamo il muro dei 1000 euro come si era presupposto qualche tempo fa, benché ci andiamo piuttosto vicino. Ricordiamo che questi, chiaramente, sono soltanto dei rumors, per quanto provengano da leaker sempre più autorevoli in questo campo. Ad ogni modo, sembra che il prezzo del Samsung Galaxy S8 sarà comunque più alto rispetto a quello del Samsung Galaxy S7, per forza di cose. Ma tutti i dubbi, come ben sappiamo, verranno finalmente sciolti nella prossima settimana.