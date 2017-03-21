Nuovo video trailer per Samsung Galaxy S8!

La nuova settimana è oramai iniziata, e con essa l’ultimo conto alla rovescia per la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8
. Il prossimo smartphone di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, finalmente, verrà svelato il prossimo 29 marzo in quel di New York, presso un evento appositamente organizzato noto come Galaxy Unpacked 2017.
Normale, dunque, che l’attesa si faccia sempre più spasmodica, tanto che, anche in questi minuti, stanno trovando larga diffusione numerose indiscrezioni e voci di corridoio
circa questo device. Già ieri, ad esempio, vi abbiamo fornite quelle che, con ogni probabilità, saranno le indicazioni definitive relativamente ai colori
del Samsung Galaxy S8. Da poche ore, invece, la compagnia asiatica ha diffuso anche un nuovo video trailer
, presso il proprio canale ufficiale di YouTube.
Ve lo postiamo poco più sotto, affinché possiate godere della visione anche voi. È davvero molto interessante, poiché, nonostante duri appena una manciata di secondi, ci palesa subito quelle che sono le ambizioni e le intenzioni di Samsung riguardo questo nuovo top di gamma. Un uomo, infatti, apre una porta
la cui forma agli angoli è tondeggiante, proprio quella del Samsung Galaxy S8. Togliendo, dunque, il “velo di mistero” che avvolge questo dispositivo.
Quel che viene mostrato, è lo spazio aperto
: sinonimo dell’enormità del display, le cui fattezze sono a dir poco infinite. Ed effettivamente, lo schermo del Samsung Galaxy S8 si chiamerà, appunto, “infinity display”. Come lo spazio aperto, appunto. Infine, una precisazione sulla data: al termine del video essa è indicata al 30 marzo, poiché il trailer è stato diffuso in Corea. E, naturalmente, a livello di fuso orario, nel paese asiatico ci sono alcune ore di differenza rispetto al continente americano. Confermiamo, dunque, che il Galaxy Unpacked 2017 si terrà il 29 marzo. Che altro dire? Godetevi il video, e se volete fateci sapere cosa ne pensate!
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=T-sKC8Ic-Xo[/embed]