Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ecco Nougat

Redazione Avatar

di Redazione

22/03/2017

Ci avviamo ormai verso le battute conclusive di marzo: un mese estremamente importante, come ben sappiamo, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Il motivo, naturalmente, è quello arcinoto: l’arrivo ormai imminente del nuovo top di gamma del gigante asiatico, l’attesissimo Samsung Galaxy S8. E, tuttavia, non è l’unica novità del momento, per quel che concerne il microcosmo targato Samsung: da poche settimane, infatti, presso i maggiori smartphone del colosso coreano, è finalmente disponibile il sistema operativo di Android Nougat 7. Una tappa per la quale sono passati numerosi device, come il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S6. E adesso, finalmente, pare essere giunto anche il turno del Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Samsung Galaxy S6 Edge PlusIl Samsung Galaxy S6 Edge Plus è la versione in chiave potenziata del Samsung Galaxy S6. Uscito nell’estate del 2015, contestualmente al Samsung Galaxy Note 5, l’apparecchio non ha riscosso un enorme successo, benché in termini di prestazioni sia ancora oggi tra i migliori dispositivi mai prodotti da Samsung. Adesso, finalmente, anche il Samsung Galaxy S6 Edge Plus si appresta a ricevere il sistema operativo di Android Nougat. A quanto ci viene rivelato da fonti piuttosto autorevoli, la prima roll out dovrebbe partire dalla Turchia, per poi allargarsi anche presso gli altri paesi del continente europeo. Inclusa, naturalmente, la nostra Italia.

