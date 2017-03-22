Caricamento...

Samsung Galaxy J5 2017 appare su Geekbench 4

22/03/2017

L’ultimissimo periodo, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, è stato dominato senza ombra di dubbio da due fattori principali. Il primo di essi è sicuramente l’arrivo ormai imminente del Samsung Galaxy S8, prossimo device di top gamma del gigante asiatico. Per quanto invece concerne il secondo, ci riferiamo al sistema operativo di Android Nougat, sbarcato in via ufficiale sui più potenti smartphone dell’azienda coreana, come il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S6. Ma Samsung sta lavorando anche su altri dispositivi, come il Samsung Galaxy J5 nella variante del 2017. Samsung Galaxy J5In effetti, da qualche tempo a questa parte, una delle politiche di Samsung relativamente ai propri apparecchi è stata proprio quella di realizzare delle revisioni in chiave potenziata, senza introdurre sul mercato dei modelli con nuove nomenclature. È accaduto con molti device della gamma A e della gamma J, ed è proprio quello che sta succedendo con il nuovo Samsung Galaxy J5. Che, qualche ora fa, ha fatto la propria comparsa anche su Geekbench 4. Si tratta di un’apparizione piuttosto interessante, perché ci mostra alcune caratteristiche tecniche di quello che sarà il Samsung Galaxy J5 2017. In particolare, a risaltare è il suo processore, un più che discreto Exynos 7870 octa-core. Al quale, peraltro, a quanto sembra, sarà accompagnata una RAM da 2 GB, oltre, chiaramente, al sistema operativo di Android Nougat.

