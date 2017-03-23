Nuovo poster per il Samsung Galaxy S8

Ci avviamo verso le battute conclusive di questo mese di marzo, il che, naturalmente, ci avvicina a passi spediti anche verso la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8. La nuova ammiraglia del gigante tecnologico sudcoreano, finalmente, farà la propria comparsa mercoledì prossimo, presso un evento appositamente organizzato noto come Samsung Galaxy Unpacked 2017. L’attesa degli addetti ai lavori e degli appassionati effettivamente si è ormai fatta spasmodica, e per differenti motivazioni. Il primo di essi, come potete chiaramente immaginare, è il clamoroso tracollo cui, suo malgrado, è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7 nella scorsa estate, fin dal suo primissimo esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile. Effettivamente, proprio quel drammatico evento ha contribuito a dar vita all’ultimo poster pubblicitario sul Samsung Galaxy S8, che ha fatto la propria comparsa nelle scorse ore in Corea. L’immagine è estremamente evocativa e interessante, e richiama direttamente il trailer che vi avevamo postato alcuni giorni fa. Un uomo, immerso in una sorta di galassia (il Galaxy, appunto), si trova dinanzi ad una porta la cui forma riprende chiaramente il Samsung Galaxy S8: oltre l’uscio, troviamo l’immenso e sterminato universo, che allegoricamente rappresenta l’infinity display posto in dotazione al device. Sul basso, inoltre, alcune scritte. Una di esse riporta la data del Galaxy Unpacked 2017, che, teniamo a ricordare, in Corea a causa del fuso orario avverrà il 30 marzo (per noi occidentali, invece, è fissata al 29 marzo). In coreano, poi, troviamo una vera e propria tagline, la cui traduzione è “Completamento e Nuovo Inizio”. Un riferimento piuttosto evidente alla volontà di Samsung di rompere con il passato: l’addio definitivo al disastroso Samsung Galaxy Note 7 appunto, ma anche ad alcune caratteristiche archetipiche degli smartphone del colosso asiatico, come il tasto home centrale meccanico. Insomma, ormai manca sempre meno. E voi? Che cosa vi aspettate dal Samsung Galaxy S8?