Samsung Galaxy S8, la tabella sui colori!

Anche questa settimana inizia ormai a volgere al termine, e con essa anche il mese di marzo. Il periodo, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, è estremamente importante poiché, come ben sappiamo, ci avvicina sempre più alla presentazione imminente del Samsung Galaxy S8. La prossima ammiraglia del microcosmo Samsung, infatti, vedrà la luce tra appena sei giorni, in quel di New York, presso l’evento unpacked 2017. Si può dire che ormai siamo a conoscenza di tutte le principali caratteristiche, tecniche e non, di questo incredibile device, benché gli ultimi dubbi verranno sciolti solamente alla sua presentazione ufficiale. In questo senso, tuttavia, ci vengono in aiuto i numerosi leaker che, sul web, stanno sganciando diverse indiscrezioni come fossero delle vere e proprie bombe. E il più attivo di essi, oltre che, probabilmente, il più autorevole, è forse Evan Blass. Proprio lui ci rivela, presumibilmente in via definitiva, quelle che saranno le colorazioni del Samsung Galaxy S8. Se, infatti, qualche giorno fa sembra che questo smartphone sarebbe giunto con sole tre tonalità, adesso il ventaglio si è nuovamente allargato, tanto che si è tornato a parlare di ben sei differenti colori della scocca posteriore del dispositivo. Rimane solo da capire se esse giungeranno tutte insieme presso i nostri mercati, o se distribuite un po’ alla volta. E dunque, scopriamo che, oltre alle tonalità di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, ossia il nero, l’argento e il violetto orchidea, se ne aggiungono altre tre piuttosto classiche. In questo senso, soprattutto, viene confermato il Samsung Galaxy S8 nella variante oro, che pareva invece tramontata. Troviamo poi un azzurrino che pare in tutto e per tutto simile al blu corallo del Samsung Galaxy S7, mentre potrebbe trovare spazio anche il classico oro rosa, dedicato ad un pubblico più femminile.