Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S8, partono subito i preorder?

Redazione Avatar

di Redazione

24/03/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Anche questa settimana volge ormai alla sua naturale conclusione. Il conto alla rovescia per la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, sta per approssimarsi allo zero. Mancano appena cinque giorni, infatti, e poi potremo finalmente “conoscere” questo attesissimo device. Samsung Galaxy S8 newsIn effetti, però, non è che ci sia rimasto ormai molto da conoscere. Dando una rapida scorsa ai giorni passati, infatti, più o meno abbiamo scoperto quasi tutto, relativamente a questo dispositivo. Ci sono state svelate, tramite numerosi leaks, gran parte delle sue caratteristiche tecniche, oltre a quelle che presumibilmente saranno le sue peculiarità estetiche. Persino tutte le varie colorazioni del Samsung Galaxy S8, praticamente, ci sono state palesate. Si può dire, insomma, che l’evento Unpacked 2017 sia solo una sorta di contorno, giusto per mettere un sigillo ufficiale sul tutto. E allora, ecco che continuano a fioccare i rumors circa l’effettiva disponibilità di questo smartphone: quand’è che potremo fisicamente fruire del Samsung Galaxy S8? In rete si continua a parlare con una certa insistenza della seconda metà di aprile, mentre la novità riguarda il preorder: a quanto pare, infatti, si potrà prenotare il device immediatamente dopo il Samsung Galaxy Unpacked 2017. E, quindi, a partire dal 29 marzo. Sarà vero? Fra qualche giorno, sicuramente, ne sapremo di più.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S8 costerà di più in Italia

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S8, la tabella sui colori!

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S8 riceve la patch di marzo

Samsung Galaxy S8 riceve la patch di marzo

17/03/2020

Samsung Galaxy S8 riceve patch di dicembre

Samsung Galaxy S8 riceve patch di dicembre

28/12/2019

Samsung Galaxy S8 riceve grande update

Samsung Galaxy S8 riceve grande update

30/11/2019