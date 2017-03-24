Samsung Galaxy S8, partono subito i preorder?

Anche questa settimana volge ormai alla sua naturale conclusione. Il conto alla rovescia per la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, sta per approssimarsi allo zero. Mancano appena cinque giorni, infatti, e poi potremo finalmente “conoscere” questo attesissimo device. In effetti, però, non è che ci sia rimasto ormai molto da conoscere. Dando una rapida scorsa ai giorni passati, infatti, più o meno abbiamo scoperto quasi tutto, relativamente a questo dispositivo. Ci sono state svelate, tramite numerosi leaks, gran parte delle sue caratteristiche tecniche, oltre a quelle che presumibilmente saranno le sue peculiarità estetiche. Persino tutte le varie colorazioni del Samsung Galaxy S8, praticamente, ci sono state palesate. Si può dire, insomma, che l’evento Unpacked 2017 sia solo una sorta di contorno, giusto per mettere un sigillo ufficiale sul tutto. E allora, ecco che continuano a fioccare i rumors circa l’effettiva disponibilità di questo smartphone: quand’è che potremo fisicamente fruire del Samsung Galaxy S8? In rete si continua a parlare con una certa insistenza della seconda metà di aprile, mentre la novità riguarda il preorder: a quanto pare, infatti, si potrà prenotare il device immediatamente dopo il Samsung Galaxy Unpacked 2017. E, quindi, a partire dal 29 marzo. Sarà vero? Fra qualche giorno, sicuramente, ne sapremo di più.