Samsung Galaxy S8 costerà di più in Italia

E torniamo ancora una volta, in queste prime battute del fine settimana, a discutere di uno degli argomenti che, nell’ultimo periodo, ha maggiormente catalizzato le nostre attenzioni. Ci stiamo riferendo, come certamente avrete capito da voi, al Samsung Galaxy S8, prossimo apparecchio telefonico di top gamma della nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Il Samsung Galaxy S8 è ormai ad un passo dal fare la propria comparsa ufficiale sul mercato internazionale della telefonia mobile. Come vi abbiamo detto e ribadito più di una volta nel corso di queste ultime settimane, infatti, il prossimo 29 marzo verrà presentato al mondo intero presso l’evento Unpacked 2017 che si terrà in quel di New York, mentre a partire dal mese di aprile verrà commercializzato dappertutto. A quale prezzo, pero? Già qualche tempo fa vi avevamo rivelato che i costi di cartellino del Samsung Galaxy S8 sarebbero stati più elevati rispetto a quelli dei predecessori, e sfortunatamente la cosa potrebbe prendere una piega ancora più seccante in Italia, dove troveremmo ulteriori rialzi rispetto ad altri paesi. Purtroppo questa non è certo una novità: anche lo scorso anno il Samsung Galaxy S7 venne venduto nel Belpaese ad una cifra gonfiata rispetto agli standard mondiali, e lo stesso dovrebbe accadere con il Samsung Galaxy S8. Scopriamo, così, che il modello basilare dell’ S8 in Italia verrà a costare, con ogni probabilità, ben 829 euro: 30 euro in più rispetto al prezzo “normale”, e addirittura 100 euro in più rispetto a come esordì lo scorso anno la sua controparte, ossia il già citato Samsung Galaxy S7. La variante S8 Plus, invece, dovrebbe raggiungere la vetta astronomica di 929 euro: anche qui 30 euro in più rispetto agli standard, e, di nuovo, 100 euro in più rispetto al Samsung Galaxy S7 Edge. Una notizia che certamente non farà piacere ai tanti che erano intenzionati ad accaparrarsi le ammiraglie di ottava generazione del colosso asiatico.