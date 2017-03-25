Nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S7

E andiamo dunque a salutare anche questa settimana, in una sorta di anteprima a quella, fondamentale, che ci aspetta con la prossima: il 29 marzo, infatti, teniamo a ricordarvi che il Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma della grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, vedrà finalmente la luce. In quel di New York, la nuova ammiraglia del gigante asiatico farà il proprio ingresso trionfale sullo sterminato palcoscenico della telefonia mobile, andando a sostituire il Samsung Galaxy S7. Il top di gamma del 2016, tuttavia, non verrà abbandonato, tanto che già nelle scorse ore ha iniziato a serpeggiare un nuovo aggiornamento. Proprio così: il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge stanno iniziando a ricevere un nuovo update, e, come potete facilmente immaginare, contiene l’ennesima patch relativa alla sicurezza. Che, naturalmente, per l’occasione è quella di marzo 2017, ed il suo codice firmware è XXU1DQCG. Per il momento, tale aggiornamento è sbarcato in via ufficiale presso i dispositivi commercializzati nel Regno Unito, ma dovrebbe ben presto diffondersi anche negli altri paesi del Vecchio Continente, Italia compresa. Come sempre, i primi device nostrani a godere del nuovo update dovrebbero essere quelli brandizzati Vodafone e quelli non serigrafati, mentre, in seguito, dovrebbe toccare a tutti gli altri.