Nuovo video leak del Samsung Galaxy S8

Redazione Avatar

di Redazione

25/03/2017

TITOLO
E poniamo dunque la parola fine anche a questa settimana, per quelle che sono le battute conclusive del mese di marzo. Ormai ci siamo: fra appena quattro giorni, la nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung mostrerà finalmente la sua nuova ammiraglia al mondo intero, quel tanto atteso Samsung Galaxy S8. E allora, ovviamente, largo alle ultimissime indiscrezioni, che ben ci danno l’idea di quanto tale apparecchio sia atteso dalla maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori, oltre che dai semplici appassionati. Negli scorsi giorni vi abbiamo riportato alcune informazioni piuttosto interessanti, circa il Samsung Galaxy S8: nello specifico, vi abbiamo parlato del suo probabile prezzo e di quelle che presumibilmente saranno le sue varie colorazioni. Quest’oggi, invece, abbiamo qualcosa di più succoso: un bel video leak, nel quale il Samsung Galaxy S8 dà sfoggio dell’incredibile sensibilità del proprio display. Come potete vedere tranquillamente da voi poco più in basso, il breve test cui lo schermo viene sottoposto ci mostra un grip a dir poco eccezionale, oltre che una certa immediatezza nella risposta. Vi lasciamo alla visione del breve video. Per il resto, rimandiamo l’appuntamento all’inizio della prossima settimana, quando finalmente il Samsung Galaxy S8 si paleserà in tutto il suo splendore, sciogliendo gli ultimissimi dubbi. [embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=sMlE6GTqcVk[/embed]
