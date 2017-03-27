Samsung Galaxy S8, riarrangiata Over the orizon

E andiamo dunque ad aprire anche questa settimana, che, peraltro, ci introdurrà anche al mese di aprile. Finalmente, il momento tanto atteso è giunto: tra appena un paio di giorni, infatti, il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung ci mostrerà in via ufficiale l’agognato Samsung Galaxy S8
, nuovo smartphone di top gamma.
Il Samsung Galaxy S8, in questo senso, è forse uno dei device con addosso le maggiori aspettative da parte degli utenti e degli addetti ai lavori. Se ci pensiamo bene, infatti, se ne parla già dalla scorsa estate, ossia da quando il Samsung Galaxy Note 7 tracollò clamorosamente a causa della batteria difettosa. Da allora si sono susseguite indiscrezioni e voci tra le più disparate
: illazioni e congetture che adesso, finalmente, stanno per convergere verso la realtà.
Per la verità vi abbiamo ormai detto un po’ di tutto circa il Samsung Galaxy S8, visto che, soprattutto nel corso degli ultimi giorni, il device è stato al centro di moltissime notizie svelate dai più autorevoli leakers
del web. E allora, anche per aprire al meglio questo lunedì, stamane vogliamo lasciarvi con una versione riarrangiata
della storica suoneria dei device targati Samsung, ossia Over the orizon
. La versione in questione è stata prodotta dal giovane musicista Jacob Collier
, a quanto pare appositamente per meglio presentare il Samsung Galaxy S8 e la sua variante Plus.
Di seguito ecco a voi il video, preso direttamente da uno dei canali ufficiali di YouTube di Samsung. Che altro dire? Buona visione e… buon ascolto!
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=ecJEECYUhYk[/embed]