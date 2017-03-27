Samsung Galaxy S7 Edge si aggiorna

Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Benché, generalmente, il lunedì venga sempre visto dai più con un certo astio (e, certamente, per dei buoni motivi), stavolta, perlomeno, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologia sudcoreana Samsung, ci sono anche delle parvenze di ottimismo. Come ben sappiamo, infatti, tra pochissimi giorni, e per la precisione mercoledì, il colosso asiatico svelerà al mondo intero il suo nuovo device di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S8. Per il momento, però, concentriamo le nostre attenzioni su quello che, per poche ore ancora, è il suo miglior smartphone: ci stiamo riferendo, naturalmente, al Samsung Galaxy S7 Edge. Nonostante l’uscita ormai imminente del Samsung Galaxy S8, il Samsung Galaxy S7 Edge continua a far parlare di sé in termini positivi, e da poche ore sta andando incontro all’ennesimo aggiornamento. Si tratta, come potrete ben immaginare, della controparte che di recente è già toccata al modello basilare del Samsung Galaxy S7: basato, naturalmente, sul sistema operativo di Android Nougat 7.0, tale update contiene l’ultima patch relativa alla sicurezza, ed è datato all’1 marzo. Per il momento questo nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S7 Edge è stato reso disponibile nel solo Regno Unito, ma ben presto giungerà anche in Italia.