Samsung Galaxy S8, scheda tecnica svelata

E torniamo, ancora una volta, a discutere del Samsung Galaxy S8. Il nostro speciale conto alla rovescia verso la presentazione dell’attesissimo smartphone, nuovo top di gamma del colosso asiatico, è ormai arrivato al fatidico -1: domani, infatti, finalmente la nota compagnia tecnologica asiatica svelerà questo device al mondo intero, in un evento appositamente organizzato che si terrà in quel di New York. Presso il Samsung Galaxy Unpacked 2017, infatti, dovrebbero essere sciolti gli ultimissimi dubbi circa il Samsung Galaxy S8, benché ormai siamo in possesso di praticamente tutte le certezze possibili e immaginabili. Poche ore fa, infatti, sono state diffuse nuove indiscrezioni che, di fatto, svelerebbero tutte (o quasi) le caratteristiche di questo strabiliante dispositivo. Per la verità anche in questo caso non ci sono chissà quali grandi sorprese, visto che praticamente si tratta di mere conferme di quanto si sosteneva già da parecchio tempo. Come abbiamo detto e ribadito più di una volta, infatti, troviamo che il Samsung Galaxy S8 commercializzato in Europa avrà in dotazione un processore Exynos 8895, mentre in America e in Asia si beccheranno il nuovo “cuore” di Qualcomm, lo SnapDragon 835. Pochi dubbi anche sui display: il modello basilare del Samsung Galaxy S8 sarà da 5,8 pollici, mentre la variante Plus potrà godere di uno schermo da addirittura 6,2 pollici. Entrambi, peraltro, ad altissima rivoluzione: si dice 2960 x 1440 pixel, praticamente WQHD +. Per quanto concerne la RAM, i modelli saranno tutti da 4 GB, tranne in Corea e in Cina: i fortunati paesi asiatici, infatti, potranno godere di device con RAM da 6 GB. Gli storage interni saranno da 64 GB. La batteria del Samsung Galaxy S8 basilare sarà da 3000 mAh, mentre il modello Plus raggiungerà le 3500 mAh. La fotocamera posteriore, che riprende la tecnologia sfruttata nel Samsung Galaxy S7, sarà da 12 megapixel, mentre quella anteriore da ben 8 megapixel. Non mancheranno lo scanner dell’iride, l’impermeabilità e l’ingresso per la scheda Micro SD.