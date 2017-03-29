Samsung Galaxy S8, è il giorno dei giorni

Finalmente, cari amici che siete soliti seguire questo nostro piccolo spazio virtuale, ci siamo. In questo mercoledì primaverile, che idealmente ci proietta anche nelle battute finali del mese di marzo, farà finalmente la sua comparsa l’attesissimo Samsung Galaxy S8. La nuova ammiraglia del colosso asiatico Samsung, chiamata all’arduo compito di far dimenticare il tracollo del Samsung Galaxy Note 7, verrà presentato tra pochissime ore in quel di New York, presso un evento appositamente dedicato noto come Samsung Galaxy Unpacked 2017. Il conto alla rovescia, dunque, è giunto allo zero. E tra poche ore, finalmente, potremo fornire le notizie ufficiali riguardanti il Samsung Galaxy S8, benché in realtà ormai siamo a conoscenza della sua intera scheda tecnica e della maggior parte di quelle che dovrebbero essere le sue peculiarità principali. L’attesa comunque è grande e palpabile, e non ci si sarebbe potuto aspettare diversamente da questo smartphone. Che altro dire? Rimandiamo ormai l’appuntamento tra pochissime ore, quando appunto saremo in grado di fornirvi tutte le news del caso. In particolare speriamo di avere dei riscontri positivi circa il listino prezzi che riguarderà il mercato italiano, benché continui a filtrare del pessimismo a riguardo. Ad ogni modo, vi invitiamo a restare sintonizzati, in modo da non perdere nessuna informazione circa il Samsung Galaxy S8.