In futuro Bixby su Samsung Galaxy S7?

Finalmente, il momento tanto atteso è arrivato. Tra pochissime ore, infatti, il Samsung Galaxy S8 verrà presentato in via ufficiale in quel di New York, presso un evento appositamente dedicato noto come il Samsung Galaxy Unpacked 2017. Gli occhi e le orecchie della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori, dunque, comprensibilmente saranno puntati tutti sul prossimo smartphone di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano. E anche noi, chiaramente, in questo nostro piccolo spazio virtuale, dedicheremo degli ampi approfondimenti a tale device, del quale parleremo in maniera piuttosto specifica nei prossimi giorni. Tuttavia, in queste ultime ore in cui il Samsung Galaxy S7 rimane, ufficialmente, ancora il top di gamma dell’azienda asiatica, vogliamo concentrare le nostre attenzioni ancora una volta su di esso. In particolare, vogliamo capire bene quali possibilità abbia, il Samsung Galaxy S7, di accogliere alcune delle caratteristiche che saranno proprie del suo illustre successore. Nello specifico, nel corso di queste ultime ore, alcuni esperti hanno paventato la possibilità che il device del 2016 possa presto ricevere l’assistente vocale di Bixby, che esordirà ufficialmente proprio sul Samsung Galaxy S8 e sul Samsung Galaxy S8 Plus. Effettivamente è stato The Android Soul, sito piuttosto autorevole, ad affermare che tale eventualità esiste. E, tuttavia, le tempistiche potrebbero essere estremamente lunghe. L’assistente vocale di Bixby in futuro potrebbe sì pervenire sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge, ma solo tramite un aggiornamento specifico. Inoltre, bisognerebbe strutturare l’update anche in funzione dell’assenza del tasto appositamente dedicato, che sul Samsung Galaxy S8 serve proprio per richiamare l’assistente vocale (chiaramente, nel Galaxy S7 tale pulsante non esiste). Al momento, si dice che Bixby potrebbe effettivamente arrivare sul Samsung Galaxy S7, ma non prima del prossimo anno: intorno a marzo del 2018 ossia, quando il gigante asiatico presenterà il Samsung Galaxy S9, che a bordo avrà il nuovo sistema operativo di Android 8.