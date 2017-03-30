Samsung Galaxy S8 in Italia dal 28 aprile!

Il mese di marzo si accinge a vivere le sue battute conclusive, non prima, però, di regalarci alcune notizie a dir poco sensazionali circa quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Inutile nasconderlo, la presentazione del Samsung Galaxy S8 ha veramente fatto il botto, a livello mondiale. Il nuovo device dalle alte prestazioni per il 2017, infatti, è stato svelato in via ufficiale soltanto ieri, presso un evento appositamente organizzato in quel di New York, e praticamente sul web non si parla di altro. Benché molti siti autorevoli riportino principalmente quelle che sono le caratteristiche primarie dello smartphone, in realtà di ora in ora trapelano altre notizie, piccolezze, dettagli interessanti che come sempre fanno la differenza. Ma diamo un’occhiata alla situazione italiana, perché anche in questo caso abbiamo in mano alcune informazioni davvero molto importanti. Quando uscirà, nel Belpaese, il Samsung Galaxy S8? Quand’è che la nuova ammiraglia del gigante asiatico sbarcherà anche sul vecchio stivale? Ebbene, la data prevista per il day one, al momento, è fissata per il 28 di aprile. Praticamente, insomma, potremo toccare con mano il nuovo top di gamma fra soltanto un mese. Naturalmente, tutto ciò a meno di imprevisti e ripensamenti. Può darsi infatti che, come avvenuto anche altre volte, alcune catene commerciali decidano di rompere il day one, mettendo in vendita l’attesissimo Samsung Galaxy S8, insieme alla variante Plus, già alcuni giorni prima. Per il momento, comunque, ribadiamo che il 28 aprile è la data utile. Nella peggiore delle ipotesi, insomma, le vostre attese dovranno durare solamente altre quattro settimane. E poi, finalmente, il Samsung Galaxy S8 diventerà realtà. Purtroppo, troviamo delle conferme anche relativamente ai prezzi: l’apparecchio base costerà ben 829 euro, mentre per il modello Plus saranno necessari addirittura 929 euro. In questo senso, lo smartphone di ottava generazione è il più costoso di sempre, per quanto concerne il microcosmo Samsung.