Samsung Galaxy S8, ecco il video di introduzione

Anche questa settimana volge ormai al termine, e, con essa, pure il mese di marzo. È stato un periodo a dir poco fondamentale, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica asiatica. Finalmente, infatti, è stato presentato in via ufficiale l’attesissimo Samsung Galaxy S8
, nuovo smartphone di top gamma del gigante asiatico. E nel mese di aprile che inizia domani, questo device registrerà finalmente il proprio debutto sul mercato internazionale della telefonia mobile, chiamato all’arduo compito di cancellare il passo falso compiuto dal Samsung Galaxy Note 7. Nello specifico, in Italia, il dispositivo giungerà di gran carriera a partire dal 28 aprile
: a partire da questa data, infatti, potremo trovarlo nelle vetrine dei nostri negozi e degli esercizi commerciali appositamente dedicati, benché a prezzi non propriamente popolari.
Nel corso delle precedenti giornate abbiamo dedicato alcuni approfondimenti piuttosto interessanti circa il Samsung Galaxy S8 ed il Samsung Galaxy S8 Plus. Del resto, l’evento Galaxy Unpacked ci ha svelato alcune informazioni di grande rilievo
, molte delle quali le abbiamo già elencate negli ultimi articoli che abbiamo pubblicato. E, siccome un’immagine, spesso, vale più di mille parole, oggi vogliamo mostrarvi una vera e propria sequenza di immagini a tema: un video molto esplicativo, recentemente pubblicato sul canale ufficiale di YouTube di Samsung Mobile
.
Si tratta, come potrete ben intuire da voi, del video di introduzione
del Samsung Galaxy S8, che peraltro ha fatto capolino anche al già citato Unpacked. Molte le caratteristiche evidenziate, e a finire maggiormente sotto i riflettori è chiaramente l’inedito assistente vocale Bixby
, che sembra davvero poter fare alcune cose a dir poco strabilianti. Che altro dire? Di seguito, potrete ammirare da voi la nuova ammiraglia del colosso coreano. Se vi va, diteci un po’ quali sono le vostre impressioni, e se siete intenzionati ad acquistare questo incredibile device. Buona visione!
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=D8Ert5yjMV4[/embed]