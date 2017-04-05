Samsung Galaxy X arriverà nel 2019?

Il mese di aprile è oramai iniziato da qualche giorno, e tra meno di due settimane potremo finalmente goderci le tanto attese vacanze di Pasqua. In un periodo che generalmente prevede programmi per viaggi, ponti, e festività da trascorrere con i propri amici e i propri cari, il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung ha dei piani ben precisi in mente. La compagnia asiatica, infatti, qualche giorno fa ha finalmente presentato in via ufficiale il suo nuovo smartphone di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S8, presso un evento appositamente organizzato. Il Samsung Galaxy Unpacked 2017, in questo senso, ha riscosso un enorme successo… eppure, qualcosa è anche mancato. Ci stiamo riferendo a delle informazioni relative al Samsung Galaxy X, che alla fine non sono però arrivate. Il Samsung Galaxy X è finito sotto i riflettori già da qualche tempo, per via della sua peculiarità più archetipica. Come certamente saprete se siete soliti seguire questo nostro piccolo spazio virtuale, questo device è infatti famoso perché sarebbe dotato di un display pieghevole, una particolarità che lo renderebbe unico fin dalla sua primissima uscita. Che, per inciso, sarebbe dovuta avvenire nella seconda metà di questo 2017: verso fine anno, per l’esattezza. Tuttavia, evidentemente, tali previsioni finora erano un po’ troppo ottimistiche. A smorzare l’entusiasmo, infatti, ci avrebbe pensato un ingegnere stesso di Samsung, Kim Tae-woong, che avrebbe precisato che i tempi non sono ancora sufficientemente maturi per vedere il Samsung Galaxy X. Più probabile, invece, che questo smartphone rivoluzionario arrivi fra un paio di annetti, quando il gigante coreano sarà più sicuro delle proprie tecnologie relative agli schermi. In fin dei conti, l’infinity display montato sul Samsung Galaxy S8 già di per sé rappresenta una grossa innovazione, ben evidenziata anche dai primi spot che vedono l’apparecchio di ottava generazione come grande protagonista. Lanciare una ulteriore novità, peraltro così incredibile, potrebbe ottenere un effetto controproducente, specie se ancora la sua resa non è tra le migliori.