Samsung Galaxy S8 è già scontato su Amazon

È trascorsa quasi una settimana dall’inizio di questo mese di aprile, estremamente importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Come ben sappiamo, infatti, qualche giorno fa è stato finalmente presentato in via ufficiale il Samsung Galaxy S8, nuovo device di top gamma del colosso asiatico, mentre fra poche settimane finalmente esordirà sul mercato internazionale della telefonia mobile. Il Samsung Galaxy S8, in questo senso, era forse lo smartphone più atteso di questi ultimi anni, soprattutto a seguito del clamoroso tracollo cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7 nella scorsa estate. A bloccare molti utenti nell’eventualità dell’acquisto potrebbe essere il prezzo, ma è interessante notare come, già adesso, in giro sul web si trovino un po’ di sconticini assortiti. È il caso della nota piattaforma di Amazon, vero e proprio punto di riferimento nel settore. Sul sito, è possibile preordinare il Samsung Galaxy S8, nella versione basilare e nella colorazione nera, al prezzo di 790,90 euro: praticamente parliamo di uno sconto pari al 5% sul prezzo di listino, 38,10 euro in meno. Non tantissimo, ma comunque più conveniente rispetto ad altri rivenditori. Peraltro, con questo preorder sarà possibile ricevere il device ben 8 giorni prima rispetto alla data d’uscita, al momento fissata al 28 aprile. L’inserzione garantisce anche la spedizione con Amazon Prime, servizio che garantisce la consegna dell’oggetto in questione in un solo giorno lavorativo. Per quanto riguarda invece i Samsung Galaxy S8 nelle tonalità argentate e violacee, su Amazon la promozione è di neanche l’1% rispetto al prezzo di listino: parliamo dunque di 824,21 euro anziché 829, per uno sconto di appena 4,79 euro. Decisamente più conveniente, dunque, la più classica variante nera. Passando al Samsung Galaxy S8 Plus, invece, lo sconto è di gran lunga inferiore: la variante argentata e quella nera godono di circa lo 0,5% inferiore rispetto a quello di listino, per un totale di 924,21 euro anziché 929 euro.