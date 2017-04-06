Ecco i primi render di Samsung Galaxy Note 8

Iniziamo ormai ad avviarci verso le battute conclusive di questa settimana, la prima, di fatto, del mese di aprile. Come ben sappiamo, poiché lo abbiamo detto e ribadito più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, è un periodo particolarmente importante, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Il Samsung Galaxy S8 è stato finalmente presentato in via ufficiale presso il noto evento del Samsung Galaxy Unpacked 2017, catalizzando subito le attenzioni della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori. Tuttavia, non è finita qui. Clamorosamente, alcune ore fa, hanno preso a circolare alcuni render che riguarderebbero il Samsung Galaxy Note 8. Precisiamo subito che i render del presunto Samsung Galaxy Note 8 non sono in alcun modo ufficiali, e quindi non trovano riscontri da parte del gigante asiatico. Tuttavia è interessante notare come, con l’avvicinarci della stagione estiva, qualcosa pare effettivamente cominciare a muoversi, segnale che forse qualcosa stia davvero bollendo in pentola. Ad ogni modo, il render, pur essendo stato creato ad hoc da qualche fan o da qualche grafico, ci racconta una serie di caratteristiche sicuramente interessanti. Anzitutto, come d’altronde parrebbe anche scontato in questa situazione, la parte frontale del dispositivo riprende in pieno il Samsung Galaxy S8: d’altronde, l’infinity display è una delle novità volute da Samsung, e presumibilmente verrà riproposto su tutti i futuri top di gamma dell’azienda sudcoreana. La parte posteriore di questo render del Samsung Galaxy Note 8, invece, ci rivela la tanto agognata doppia fotocamera della quale si è discusso anche in questi ultimi giorni, allorché già il Galaxy S8 (come si è recentemente scoperto, dal momento che esistono alcuni appositi prototipi) avrebbe dovuto implementare simili tecnologie. Infine, non manca il distintivo pennino che caratterizza i device appartenenti alla serie Note di Samsung. A presto per ulteriori aggiornamenti.