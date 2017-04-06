Samsung Galaxy S8, buona tenuta per la batteria

E torniamo ancora una volta, quando è ormai trascorsa una settimana dall’inizio del mese di aprile, a discutere del Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma della grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Il device è stato presentato in via ufficiale appena una settimana fa, presso l’evento Samsung Galaxy Unpacked 2017 che si è tenuto in quel di New York. E, comprensibilmente, ha scatenato la maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori. Oltre, naturalmente, ad alcuni temerari tester. Come avviene sovente con ogni nuovo apparecchio telefonico, infatti, anche il Samsung Galaxy S8 sta iniziando ad essere testato. Uno degli aspetti più interessati, chiaramente, è quello relativo all’autonomia: che tenuta ha la batteria? Ci si può attendere una buona durata, o bisogna temere che il device si scarichi facilmente dopo poche ore di utilizzo? A sciogliere molti dei nostri dubbi ci ha pensato l’autorevole PhoneArena, che ha svolto numerosi test confrontandoli, in seguito, con altri smartphone dalle elevate prestazioni. Iniziamo subito a dire che la tenuta del Samsung Galaxy S8 è sicuramente buona. Il dispositivo preso in esame è il modello Plus, che, con i parametri impostati in Full HD Plus e a 1080x2220 pixel, è riuscito a garantire ben 8 ore di autonomia in fase di utilizzo piuttosto intenso. Un risultato migliore rispetto al Samsung Galaxy S7 Edge (7 ore e 18 minuti), benché inferiore rispetto a quello ottenuto da iPhone 7 Plus (che in questo senso rappresenta l’eccellenza, con addirittura 9 ore e 5 minuti). Una buona risposta, insomma, a tutti coloro che temevano che una batteria da 3500 mAh sarebbe stata troppo modesta, per animare il Samsung Galaxy S8 Plus. Più che discreta anche la ricarica totale del dispositivo, tramite la charging fast: parliamo di 1 ora e 40 minuti per passare dallo 0% al 100%, altro risultato sicuramente interessante.