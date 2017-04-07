Samsung Galaxy S7 ed S6, bug per il Wi-Fi

Iniziamo ormai ad avviarci verso le fasi conclusive di questa settimana, fortemente caratterizzata, come quelle precedenti, da tutta una serie di notizie relative al Samsung Galaxy S8. Il prossimo smartphone di top gamma del colosso asiatico è stato presentato una decina di giorni fa in quel di New York, presso un noto evento dedicato noto come il Samsung Galaxy Unpacked 2017. Normale, dunque, in questa ottica, che le attenzioni della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori siano state catalizzate verso questo device. Tuttavia, oggi vogliamo rivolgerci in particolar modo ad altri dispositivi, come il Samsung Galaxy S7 o il Samsung Galaxy S6. Pare, infatti, che nelle scorse ore sia stato denunciato un nuovo bug piuttosto grave, e che coinvolgerebbe svariati smartphone di top gamma delle maggiori aziende versate nel settore della telefonia mobile. Parliamo, dunque, di device estremamente performanti e potenti, come iPhone 7, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S6 e altri ancora. Questo bug sembra parecchio pericoloso, poiché, a quanto pare, basterebbe la semplice attivazione del Wi-Fi per aprire il proprio telefono verso nuove vulnerabilità. Nulla di cui preoccuparsi particolarmente, comunque. Apple, ad esempio, dovrebbe aver già risolto col proprio nuovo aggiornamento a iOS 10.3.1. Stessa cosa dovrebbe avvenire coi sistemi di Android, e dunque con smartphone come il Samsung Galaxy S7 e S6. Attendiamo l’arrivo della patch di sicurezza del mese di aprile, dunque.