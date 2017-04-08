Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

A sorpresa, ecco il Samsung Galaxy On 7 Pro 2017

Redazione Avatar

di Redazione

08/04/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

E poniamo dunque termine anche a questa settimana, particolarmente importante poiché, finalmente, ci ha proiettati nel mese di aprile. Fra pochissime settimane, finalmente, il Samsung Galaxy S8 debutterà sul mercato internazionale della telefonia mobile: il successore del Samsung Galaxy S7 ha catalizzato su di sé le aspettative della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori, ed è quindi chiamato ad un compito molto importante. Tuttavia, a grande sorpresa, nelle scorse ore sono trapelate delle indiscrezioni circa un altro device, ossia il Samsung Galaxy On 7 Pro nella variante per il 2017. Samsung Galaxy On 7Ha fatto un po’ clamore in effetti, poiché, in un periodo estremamente caratterizzato dai rumors circa il Samsung Galaxy S8, nessuno avrebbe immaginato delle novità sul Samsung Galaxy On 7. Soprattutto, nessuno avrebbe mai potuto credere che questo smartphone avrebbe avuto una scheda tecnica così importante, come invece è stato reso noto. Andiamo a scoprire il tutto insieme. GFXBench, dunque, ci rivela che il Samsung Galaxy On 7 nella variante 2017 avrà una RAM da ben 4 GB e con un processore octa-core al momento non meglio precisato. Lo storage interno è da 32 GB, peraltro espandibile tramite l’ausilio di una scheda micro SD. Sia la fotocamera posteriore che quella anteriore saranno da 12 megapixel (la prima fruirà anche del flash led). Il display sarà da ben 5,7 pollici e con risoluzione in Full HD. Il tutto, chiaramente, confezionato con il sistema operativo di Android Nougat 7.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Presto il Samsung Galaxy Note 7 ricondizionato?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S8 con RAM da 6 GB confermato in Cina

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

27/04/2020

Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa

Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa

25/04/2020

Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile

Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile

23/04/2020