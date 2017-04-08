A sorpresa, ecco il Samsung Galaxy On 7 Pro 2017

E poniamo dunque termine anche a questa settimana, particolarmente importante poiché, finalmente, ci ha proiettati nel mese di aprile. Fra pochissime settimane, finalmente, il Samsung Galaxy S8 debutterà sul mercato internazionale della telefonia mobile: il successore del Samsung Galaxy S7 ha catalizzato su di sé le aspettative della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori, ed è quindi chiamato ad un compito molto importante. Tuttavia, a grande sorpresa, nelle scorse ore sono trapelate delle indiscrezioni circa un altro device, ossia il Samsung Galaxy On 7 Pro nella variante per il 2017. Ha fatto un po’ clamore in effetti, poiché, in un periodo estremamente caratterizzato dai rumors circa il Samsung Galaxy S8, nessuno avrebbe immaginato delle novità sul Samsung Galaxy On 7. Soprattutto, nessuno avrebbe mai potuto credere che questo smartphone avrebbe avuto una scheda tecnica così importante, come invece è stato reso noto. Andiamo a scoprire il tutto insieme. GFXBench, dunque, ci rivela che il Samsung Galaxy On 7 nella variante 2017 avrà una RAM da ben 4 GB e con un processore octa-core al momento non meglio precisato. Lo storage interno è da 32 GB, peraltro espandibile tramite l’ausilio di una scheda micro SD. Sia la fotocamera posteriore che quella anteriore saranno da 12 megapixel (la prima fruirà anche del flash led). Il display sarà da ben 5,7 pollici e con risoluzione in Full HD. Il tutto, chiaramente, confezionato con il sistema operativo di Android Nougat 7.