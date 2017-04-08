Presto il Samsung Galaxy Note 7 ricondizionato?

Buongiorno a tutti e buon fine settimana. Nella speranza che possiate trascorrere in gioia e relax questo ultimo weekend prima delle tanto attese vacanze pasquali, torniamo, un po’ a sorpresa, a discutere di un “vecchio” device. Benché, infatti, il periodo sia stato fortemente caratterizzato dalle notizie e dalle indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, nelle ultime ore si è tornato a parlare in maniera prepotente del Samsung Galaxy Note 7. Sembra quasi inutile fare dei preamboli in merito, visto che il Samsung Galaxy Note 7 è forse il device più famigerato dell’intera scuderia della compagnia asiatica. Se non, addirittura, il più famigerato apparecchio telefonico che sia mai stato creato. Ritirato subito dopo l’esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile a causa del clamoroso problema delle batterie esplosive, il Samsung Galaxy Note 7, come vi avevamo anticipato alcuni giorni fa, sembra davvero in procinto di tornare. Si tratterà di modelli ricondizionati, e dotati, stando alle ultime indiscrezioni diffuse sul web, di batterie rimodellate e più piccole: dai 3500 mAh di partenza, si passa ad una più contenuta capacità da 3200 mAh, comunque più che sufficiente per animare l’intero dispositivo. Rimane da capire quando e se la cosa andrà effettivamente in porto, e se giungerà anche qui da noi, in Italia. Staremo a vedere.