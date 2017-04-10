Samsung Galaxy S7, presto un aggiornamento

E iniziamo dunque questa nuova settimana, che ci avvia anche verso la metà del mese di aprile, per tornare a discutere di quello che, ancora per pochi giorni, è l’attuale device di top gamma della grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Sono ormai trascorse quasi due settimane dalla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8, che esordirà sui nostri mercati tra una ventina di giorni (ma coloro che hanno fatto i preorder sono stati certamente più fortunati), ma nelle ultime ore ha tenuto banco una certa questione relativamente al Samsung Galaxy S7 e alla sua variante Edge. Il Samsung Galaxy S7, come ben ricorderete, di recente ha ricevuto il tanto agognato aggiornamento ad Android Nougat 7. Il sistema operativo, che si è fatto attendere fin troppo, poco a poco è sbarcato presso l’ammiraglia targata Samsung del 2016. Tuttavia, diversi utenti hanno da subito lamentato alcune problematiche: la più diffusa, a quanto pare, consiste nell’irraggiungibilità dei dispositivi, che non riescono a ricevere in alcun modo telefonate da parte di esterni. Si tratta, chiaramente, di un difetto piuttosto serio e grave, e che finora non ha avuto delle risoluzioni ufficiali. Negli ultimi giorni, infatti, sono state pubblicate diverse guide che mostrerebbero alcuni utili procedimenti per sbloccare la situazione, ma nella maggior parte dei casi è rimasto tutto invariato. Fra gli altri problemi lamentati, troviamo quello ancora irrisolto della banda rosa, mentre altri hanno persino notato un consumo eccessivo della batteria, la cui autonomia rispetto ad Android Marshmallow sarebbe diminuita in maniera drastica. E così, in queste ultime ore si è preso a parlare con una certa insistenza di un nuovo aggiornamento risolutivo per il Samsung Galaxy S7 e per il Samsung Galaxy S7 Edge, che dovrebbe correggere questi seccanti bug. Naturalmente la speranza maggiore è che il tutto avvenga in tempi stretti, in un periodo in cui comunque il gigante asiatico pare fin troppo occupato nella promozione e nella diffusione del Samsung Galaxy S8.