Samsung Galaxy S8, altro spot pubblicitario

La nuova settimana è oramai iniziata in via ufficiale, e noi, ancora una volta, vogliamo soffermarci sul nuovo smartphone di top gamma
del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S8
. Il device dalle alte prestazioni è stato presentato neanche due settimane fa in quel di New York, presso un evento appositamente organizzato noto come Samsung Galaxy Unpacked 2017, e naturalmente ha già catalizzato su di sé le attenzioni di praticamente tutti gli esperti e gli addetti ai lavori del settore della telefonia mobile. Manca sempre meno, in questo senso, anche al suo esordio ufficiale presso i mercati internazionali, incluso ovviamente anche quello italiano. E allora, com’era ampiamente prevedibile, ecco che Samsung ci sta letteralmente bombardando con tutta una serie di spot
, video e immagini pubblicitarie volte a promuovere al meglio la sua nuova ammiraglia.
L’ultimo, in questo senso, è stato pubblicato anche sul canale ufficiale di YouTube di Samsung, ed è veramente molto esplicativo. Ancora una volta, l’aspetto maggiormente evidenziato è quello dell’infinity display
, l’ormai famosissimo schermo che ricopre quasi totalmente la parte frontale del Samsung Galaxy S8. Come potrete vedere di seguito, il video mostra un apparecchio telefonico che riproduce alcuni brevi filmati al proprio interno, i quali, letteralmente, spogliano (o per meglio dire, spazzano via) il soverchio dal device lasciando soltanto quel che è veramente necessario: l’infinity display, appunto.
Che altro dire? Samsung sta puntando veramente molto su questo nuovissimo schermo, e in questo senso il Samsung Galaxy S8 pare poter essere un ottimo banco di prova
per tutti gli smartphone che verranno in futuro. Se dovesse ottenere il successo sperato, è molto probabile che questo dispositivo tracci la strada che verrà poi ripresa da tutti gli altri device ancora in divenire. Insomma, staremo a vedere. Nel frattempo, come promesso, vi lasciamo alla visione del filmato. Che altro dire? Buon divertimento!
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=mKSVpOwB_jU[/embed]