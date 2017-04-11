Prosegue la campagna per il Samsung Galaxy S8

Iniziamo questa giornata ancora una volta all’insegna del Samsung Galaxy S8
, prossimo smartphone di top gamma
della grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Inutile nasconderci, il nuovo device dalle elevate prestazioni del colosso asiatico è sulla bocca dei maggiori esperti e addetti ai lavori del settore, e d’altronde non avrebbe potuto essere altrimenti. L’apparecchio, particolarmente atteso soprattutto a seguito del catastrofico tracollo patito sui mercati dal Samsung Galaxy Note 7, è ormai in procinto di esordire
a livello internazionale.
E così, il Samsung Galaxy S8, presentato in via ufficiale soltanto un paio di settimane fa in quel di New York, è davvero vicinissimo al proprio debutto. E chiaramente, come ormai accade da diversi anni a questa parte, per l’occasione il gigante coreano sta iniziando a dar vita ad una massiccia campagna di marketing
, atta a sponsorizzare al meglio questo incredibile smartphone. Anche noi, in questi giorni, abbiamo dato ampio risalto ai vari video e spot promozionali
per la nuova ammiraglia targata Samsung. E anche oggi vogliamo mostrarvene uno parecchio aggressivo ed efficace sul piano della comunicazione.
In risalto, stavolta, viene messo decisamente il piano emozionale
. In particolare, si punta sul fatto che le nuove generazioni potranno puntare su tecnologie decisamente all’avanguardia, molte delle quali sviluppate dalla stessa Samsung. Non a caso, nel video in questione, e che potete visionare di seguito, in sovraimpressione spuntano diversi motti e scritte a dir poco esplicative. Anzitutto, la frase “One generation’s impossibile, is the next one’s normal”
. Ossia, “Ciò che per una generazione pareva impossibile, per un’altra sarà invece la normalità”
. Non a caso, fra i vari spezzoni che vanno a comporre lo spot del Samsung Galaxy S8, troviamo aspetti come quello della realtà aumentata
(possibile grazie ai visori), mentre si fa leva su tematiche che toccano particolarmente il pubblico, come i bambini, il mistero della nascita, la possibilità di tramandare suoni (il bambino che scalcia nella pancia della mamma) e immagini (l’aurora boreale) anche a tanti chilometri di distanza.
Infine, l’hashtag #DoWhatYouCant
, ossia “Fai ciò che non puoi”
, confezionato con il sottofondo musicale di Across The Universe
dei Beatles (nella cover di Rufus Wainwright). Che altro dire? Buona visione, e buon divertimento!