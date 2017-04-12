Samsung Galaxy S8 partirà con Nougat 7.1?

Ci avviciniamo ormai a passi sempre più spediti verso la metà del mese di aprile, oltre, naturalmente, all’uscita del nuovo smartphone di top gamma della grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S8. L’ultima ammiraglia del colosso asiatico è davvero prontissima ad effettuare il proprio debutto presso i maggiori mercati internazionali, incluso, naturalmente, anche quello italiano. E, quando il conto alla rovescia è ormai partito, e con tutti i dubbi tecnici ormai completamente sciolti, ci si chiede ancora con quale sistema operativo partirà questo device. Senza ombra di dubbio, infatti, il Samsung Galaxy S8 monterà il sistema operativo di Android Nougat: lo smartphone, insieme alla variante Plus, d’altronde è stato pensato nativamente proprio per il settimo sistema di Android, che supporterà in ogni aspetto. Rimane solo da capire se, all’inizio, arriverà con la versione 7.0, oppure se partirà già con le ultime revisioni. Android Nougat 7.1, infatti, è già disponibile presso gli apparecchi telefonici di top gamma prodotti da altre case. Nel caso la risposta dovesse essere positiva, allora potremmo attenderci una diffusione su larga scala della versione 7.1 di Nougat anche sugli altri smartphone prodotti da Samsung, come ad esempio il Samsung Galaxy S7 o il Samsung Galaxy S6 (e relative varianti). Staremo a vedere. Nel frattempo, quando avremo ulteriori notizie di questo tipo sul Samsung Galaxy S8, non mancheremo di riportarvele.