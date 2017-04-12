Samsung Galaxy S8 con RAM da 6 GB presto in Italia?

Nella settimana che ci avvicina sempre di più alle tanto attese vacanze pasquali, torniamo ancora una volta a discutere di quello che, senza ombra di dubbio, è il nostro argomento di maggiore interesse nel corso di questi ultimi tempi. Come certamente avrete capito da voi, ci stiamo ovviamente riferendo al Samsung Galaxy S8, nuovo smartphone di top gamma della grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, ormai in procinto di esordire presso il mercato internazionale della telefonia mobile. D’altronde sono ormai trascorse un paio di settimane dalla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S8, eppure si continua ancora a discutere di questo incredibile device e di quelle che, presumibilmente, saranno le sue maggiori peculiarità. E se alcuni hanno potuto storcere il naso per i “soli” 4 GB di RAM, lamentando che invece i maggiori paesi asiatici potranno godere della variante con RAM da 6 GB, oggi potrebbero avere di che esultare. La notizia dell’ultim’ora, infatti, almeno dando adito a quanto trapela da alcune fonti sudcoreane, è che il Samsung Galaxy S8 Plus con la RAM da 6 GB potrebbe anche venire esportato al di fuori del continente orientale. A quanto sembra, se la richiesta dovesse essere adeguata (e ogni indizio, in effetti, punta verso questa direzione), la variante potenziata della nuova ammiraglia targata Samsung finirebbe per sbarcare anche in Europa. E, dunque, persino nella nostra Italia.