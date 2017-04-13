Ecco il Samsung Galaxy S8 extra lusso!

E torniamo ancora una volta, come sovente abbiamo fatto nel corso di queste ultime settimane, a concentrare la nostra attenzione sui prossimi apparecchi di top gamma della grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il Samsung Galaxy S8 ed il Samsung Galaxy S8 Plus, infatti, sono ormai vicinissimi a realizzare il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile. L’attesa nei confronti di tali dispositivi, chiaramente, si fa sempre più spasmodica, e finalmente comincia a volgere al termine. Dopo le festività pasquali, infatti, i due device potranno finalmente debuttare. Per l’occasione, chiaramente, non potevano mancare le varie customizzazioni da parte di terzi. Già in passato diversi smartphone di top gamma sono stati personalizzati con delle rifiniture di lusso, e la stessa cosa è accaduta anche con il Samsung Galaxy S8. A pensarci è stata Truly Exquisite, che da sempre si occupa nell’abbellire vari device con materiali di pregio. Vediamo come. Considerando che ormai il Samsung Galaxy S8 è composto per la maggior parte in vetro, tanto che frontalmente presenta un display capace di occupare quasi l’intera superficie, ad essere realizzati con materiali preziosi sono soprattutto i bordi esterni. Troviamo dunque dell’oro a 24 K, con colorazioni tra il platino e il giallo, per un pubblico più maschile. Per le donne, invece, un delizioso e femminile oro rosa a 18 K, mentre il tutto viene offerto, con spedizioni gratuite, all’interno di un bundle davvero molto appetibile: insieme al telefono, infatti, è incluso anche un power bank placcato in oro, un Gear VR, una base di ricarica wireless ed un porta carte in pelle. Il bundle, peraltro, consiste in un elegante cofanetto di legno. Questi Samsung Galaxy S8 extra lusso saranno disponibili a partire dal prossimo 22 maggio, e a chi effettuerà l’acquisto verranno spediti in maniera del tutto gratuita. Peraltro, si avrà diritto ad una garanzia di sei mesi, in modo da essere coperti nel caso in cui le cornici presentassero qualche difetto. Purtroppo il prezzo, consistente in cifre superiori ai 2500 euro, non è molto popolare… ma per il lusso e la moda, si sa, si fa questo ed altro.