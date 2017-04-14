Android Nougat presto in arrivo sul Samsung Galaxy A?

Iniziamo ormai ad avviarci verso le battute conclusive di questa settimana, che, idealmente, ci avvicina anche all’arrivo sempre più imminente del nuovo smartphone di top gamma della grande compagnia tecnologica statunitense Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S8. La nuova ammiraglia del gigante asiatico, tra le altre cose, porterà in dote anche il nuovo sistema operativo di Android Nougat, per la verità già sbarcato presso i maggiori device targati Samsung, su tutti il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Tuttavia, altri apparecchi telefonici stanno ancora attendendo. E, in questo senso, nel corso di queste ultime ore sono giunte delle voci piuttosto positive circa l’approdo sui dispositivi appartenenti alla gamma del Samsung Galaxy A. Uno degli aspetti più interessanti di questa famiglia di smartphone, è che di anno in anno vengono rivisitati in versioni decisamente potenziate rispetto al passato. E così, ecco giungere voce che il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 e il Samsung Galaxy A7 siano ormai in procinto di ricevere anch’essi la tanto agognata notifica per l’aggiornamento del sistema operativo di Android Nougat. In questo senso, pare proprio che la fase di testing per questo sistema operativo sui device della gamma A stia iniziando a volgere al termine, benché le tempistiche dovrebbero comunque protrarsi oltre il mese di aprile. Chissà che maggio non sia la volta buona, insomma. Non ci resta che attendere.