Samsung, presto in arrivo smartphone con due display?

Ci apprestiamo dunque a vivere le battute finali di questa settimana, con le festività pasquali ormai sempre più vicine. Nell’augurarvi il meglio possibile in vista di queste giornate di vacanze, nella speranza che possiate trascorrerle in grande gioia e relax con le persone che più amate, torniamo a discutere del settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, accantonando però momentaneamente le notizie relative al Samsung Galaxy S8. La nuova ammiraglia del colosso asiatico, che debutterà tra pochi giorni sul mercato internazionale della telefonia mobile, è solo una delle tante novità in arrivo in questo settore. Secondo alcune voci trapelate nelle scorse ore, sembra proprio che il gigante coreano sia in procinto di realizzare un nuovo device piuttosto atipico, dotato di ben due display. Una sorta di ritorno alle origini ai cellulari a conchiglia, e che però dovrebbe celare una serie di caratteristiche e peculiarità tecniche a dir poco strabilianti. Entrambi gli schermi, stando alle scarne indiscrezioni riportate, dovrebbero essere uniti tramite una sottile cerniera, ma sfortunatamente non si sa molto altro a riguardo. Ed ecco quindi che, subito, si sono scatenate alcune congetture sul web, la più forte delle quali prevedrebbe che questo fantomatico smartphone sarebbe nientepopodimeno che il Samsung Galaxy X. Ossia il famoso dispositivo dotato del display pieghevole, una tecnologia che pare davvero difficile da completare. Staremo a vedere, insomma.