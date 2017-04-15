Samsung Galaxy S8 pubblicizzato con delle sculture!

Ed ecco che, dunque, anche questa settimana si avvia verso la propria conclusione. In questo bel sabato che fa da preludio alle festività pasquali, per le quali vi porgiamo nuovamente i nostri migliori auguri, vogliamo tornare ancora una volta a discutere del Samsung Galaxy S8
, nuovo apparecchio telefonico di top gamma
della grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico sta ormai per lanciare il device presso i maggiori mercati internazionali, incluso quello italiano, e per l’occasione, naturalmente, non ha mancato di mettere in atto alcune campagne pubblicitarie a dir poco colossali
.
Negli scorsi gironi, ricorderete, vi abbiamo mostrato alcuni spot davvero ben congegnati, e capaci di far leva sull’aspetto emozionale. L’ultima mossa, però, se possibile, pare essere ancora più efficace. In questi giorni, infatti, in diverse zone del Regno Unito, sono spuntate come i funghi alcune gigantesche sculture
che riprendono la forma del Samsung Galaxy S8. Delle vere e proprie riproduzioni pantagrueliche, delle dimensioni di 7 metri di lunghezza per 3 metri di altezza
, e con uno schermo trasparente attraverso il quale è possibile ammirare alcune fra le maggiori attrazioni britanniche: Stonehenge, il Big Ben, paesaggi marini e altri ancora.
Metaforicamente si tratta di un messaggio piuttosto forte, in quanto viene sottinteso che la qualità della fotocamera e la nitidezza dell’infinity display siano tali da riuscire a garantire una visione praticamente “reale” di ciò che ci circonda attraverso il device. Non a caso, ad aiutare ulteriormente in questa campagna, ci ha pensato un affermato fotografo inglese, Matthew Cattell
, recentemente premiato con il titolo di miglior fotografo di paesaggi dell’anno.
Ma poiché le immagini, come sempre avviene in questi casi, sono più esplicative di mille parole, vi lasciamo alla seguente visione, in modo che possiate valutare da voi. Nel video sottostante potete ammirare tutto il making of dell’opera, oltre che il suo stesso risultato, grazie al quale il Samsung Galaxy S8 pare essere davvero più bello che mai.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=4iW1gVFBHYo[/embed]