Samsung Galaxy S8 realizza prevendite strabilianti

Anche questa settimana è oramai iniziata, lasciandosi alle spalle le tanto attese festività pasquali. Benché per molti questo periodo equivalga, mestamente, al ritorno agli stress dello studio e del lavoro, per altri invece significa principalmente un’altra cosa: che ci stiamo avvicinando sempre più velocemente all’uscita del Samsung Galaxy S8, nuova ammiraglia del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Inutile dire che l’attesa nei confronti di questo smartphone sia eccezionalmente alta, sia da parte degli esperti del settore sia dai semplici appassionati. In fin dei conti, il Samsung Galaxy S8 rappresenta la risposta concreta al catastrofico tracollo di cui, suo malgrado, si rese protagonista nella scorsa estate il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione. In questo senso, un device dalle elevatissime prestazioni era atteso da parecchi mesi, durante i quali a tirare la carretta, metaforicamente, era rimasto solo il Samsung Galaxy S7. Adesso, finalmente, il conteggio alla rovescia volge al proprio termine: tra pochi giorni il Samsung Galaxy S8 ed il Samsung Galaxy S8 Plus debutteranno in via ufficiale sul mercato internazionale della telefonia mobile. E, stando a vedere alle prevendite totalizzate finora, sembra proprio che lo smartphone sia destinato ad un incredibile successo. D’altronde, come riferisce lo stesso Koh Dong-Jin, presidente della divisione mobile di Samsung, i preordini del Samsung Galaxy S8 hanno addirittura superato quelli che accumulati nello scorso anno dal Samsung Galaxy S7. E abbiamo ancora tutti nella mente il grande successo che il top di gamma del 2016 è stato finora in grado di conquistare. La sensazione è che ne vedremo delle belle.