Samsung Galaxy S7, a breve l’ultimo aggiornamento

Quando siamo ormai entrati nel pieno della seconda metà di questo mese di aprile, lasciamo per un momento da parte ogni discorso relativo al Samsung Galaxy S8, nuova ammiraglia del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, per concentrarci, invece, sull’ormai “vecchio” top di gamma del 2016. Come vi avevamo anticipato anche ieri, infatti, e come probabilmente ricorderete se siete soliti seguirci su questo spazio virtuale, è ormai in procinto di arrivare un nuovissimo aggiornamento per il Samsung Galaxy S7, anche qui in Europa. Nello specifico, questo update avrebbe donato al Samsung Galaxy S7 e al Samsung Galaxy S7 Edge svariate correzioni di alcuni bug e problemi, e, soprattutto, avrebbe finalmente portato la patch di sicurezza di aprile. Un aggiornamento, questo, particolarmente atteso, in quanto la patch di sicurezza sugli smartphone di settimana generazione è piuttosto stagionata (datata all’1 febbraio 2017). Ebbene, nella giornata di ieri questo nuovo update aveva iniziato a trovare diffusione in Germania, presso i Samsung Galaxy S7 brandizzati Vodafone. Nelle ultimissime ore, invece, è approdato anche nel Regno Unito, sugli apparecchi commercializzati dall’operatore O2. Insomma, possiamo tranquillamente dire che ormai ci siamo: se tutto va bene, l’aggiornamento metterà presto piede anche qui in Italia, presumibilmente sui dispositivi no brand e su quelli con brand Vodafone.