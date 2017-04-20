Samsung Galaxy Note 8 avrà doppia fotocamera
di Redazione
20/04/2017
Siamo ormai sempre più vicini all’esordio ufficiale del Samsung Galaxy S8 sul mercato internazionale della telefonia mobile: la nuova ammiraglia del noto colosso tecnologico sudcoreano è ormai prontissima, insieme alla variante Plus. Anche noi, in questo nostro spazio virtuale, abbiamo dedicato ampi approfondimenti a questo incredibile device, che tra le tante novità presenta uno schermo capace di coprire la totalità della parte frontale dello smartphone: l’infinity display, così è stato ribattezzato. Eppure, al dispositivo è mancato il guizzo della doppia fotocamera, che però, probabilmente, giungerà presto nel microcosmo mobile targato Samsung: stando alle ultimissime indiscrezioni, infatti, è molto probabile che il Samsung Galaxy Note 8, che dovrebbe uscire tra qualche mese, vanterà questa attesissima feature. A gettare questo rumor nella mischia è nientepopodimeno che Ming-Chi Kuo, vera e propria autorità fra gli analisti del settore. Kuo prevede non soltanto che effettivamente il Samsung Galaxy Note 8 arriverà (la cosa era in dubbio, dopo il disastro causato dal Samsung Galaxy Note 7), ma che addirittura, quasi a mo’ di risarcimento a seguito dalla catastrofe del precedente phablet, implementerà anche alcune caratteristiche inedite nel microcosmo Samsung. Una di esse, manco a dirlo, quasi certamente sarà rappresentata proprio dalla doppia fotocamera, che peraltro dovrebbe essere differente rispetto alla concorrenza. Prestando orecchio alle varie indiscrezioni, sembra che i sensori del Samsung Galaxy Note 8 offriranno davvero un’esperienza superiore: uno dei due dovrebbe essere da 12 megapixel in wide-angle. Il secondo, invece, arriverebbe a 13 megapixel, e con una apertura focale tale da garantire uno zoom tre volte più efficace e performante rispetto al primo. Insomma, stiamo parlando di peculiarità davvero eccellenti, che renderebbero la doppia fotocamera del Samsung Galaxy Note 8 come la più potente presente sul mercato. Tutto, però, è ancora in divenire: aspettiamo e vedremo che cosa succederà da qui ai prossimi mesi. Come sempre, chi vivrà vedrà.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S6 si aggiorna ancora
Articolo Successivo
Nuovo spot italiano per Samsung Galaxy S8
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?
01/05/2020
Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?
28/04/2020
Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen
24/04/2020