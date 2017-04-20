Samsung Galaxy S6 si aggiorna ancora

Iniziamo ormai ad avvicinarci verso le battute conclusive di questa settimana, che, idealmente, ci farà entrare anche negli ultimi giorni del mese di aprile. È un periodo particolarmente importante, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung: come ben sappiamo, infatti, è ormai in procinto di debuttare presso il mercato internazionale il Samsung Galaxy S8, prossimo smartphone di top gamma del colosso asiatico. Tuttavia, in questo preciso momento, vogliamo invece concentrarci un attimo su un altro device: ci stiamo riferendo, come certamente avrete capito da voi, al top di gamma del 2015, ossia il Samsung Galaxy S6. Pur essendo un apparecchio telefonico oramai obsoleto, superato com’è da ben due generazioni, il Samsung Galaxy S6, insieme alla variante Edge, ha comunque riscosso un buonissimo successo. In molti, complice anche il fatto che adesso il prezzo è abbordabilissimo, sfruttano ancora questo device, che nel corso di queste ore sta finalmente iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento. L’update in questione sta trovando diffusione presso i Samsung Galaxy S6 commercializzati in Italia. Non si tratta, sfortunatamente, del sistema operativo di Android Nougat (che comunque pare ormai in procinto di arrivare anche sugli apparecchi non brandizzati Vodafone), ma porta comunque in dono la patch di sicurezza relativa al mese di marzo. Il peso dell’aggiornamento è risibile, di poco inferiore ai 20 MB, per cui potete tranquillamente scaricarlo anche con la vostra connessione dati.