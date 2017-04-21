Grande offerta per il Samsung Galaxy S8 Plus

E torniamo ancora una volta, in questo bel venerdì primaverile che di fatto aprirà anche le porte al tanto atteso weekend, a discutere di quello che, senza ombra di dubbio, è stato il nostro argomento di discussione preferito per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Ci stiamo chiaramente riferendo, come di certo avrete capito da voi leggendo il titolo del nostro articolo, alla nuova ammiraglia del colosso asiatico: il Samsung Galaxy S8, pronto a debuttare sul mercato internazionale della telefonia mobile, e quindi anche in Italia, insieme alla variante del Samsung Galaxy S8 Plus. Senza ombra di dubbio questi due terminali hanno saputo catalizzare le attenzioni della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori, per via delle loro eccezionali caratteristiche tecniche e delle novità che hanno saputo implementare rispetto al Samsung Galaxy S7. E, per una quantità estremamente limitata, il Samsung Galaxy S8 Plus è acquistabile ad una cifra scontata rispetto al prezzo di listino. Il sito tecnoandroid, infatti, offre il Samsung Galaxy S8 Plus a 829 euro: parliamo, dunque, di ben 100 euro in meno rispetto al costo iniziale del device, una cifra praticamente paritaria a quella del modello basilare. Tuttavia l’offerta è limitata a solamente cinque unità: ragion per cui, se siete interessati all’acquisto, vi invitiamo caldamente ad affrettarvi, prima che la promozione vada esaurita. Giusto qualche precisazione sugli apparecchi che godono di questa offerta: riportano il brand TIM, la spedizione è gratuita e viene effettuata entro 24 ore dall’acquisto. La colorazione è quella nera, la più classica del lotto.