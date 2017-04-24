Samsung Galaxy Note 8 avrà infinity display

E diamo dunque il via anche a questa settimana, l’ultima, di fatto, del mese di aprile. Fra pochi giorni, infatti, entreremo nel caldo e primaverile mese di maggio, periodo durante il quale saremo in grado di capire meglio la tenuta, sul mercato internazionale della telefonia mobile, del Samsung Galaxy S8, nuovissimo smartphone di top gamma del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. Il nuovo apparecchio dalle alte prestazioni, particolarmente atteso dagli affezionati utenti della compagnia asiatica, è finalmente disponibile presso i nostri mercati, dove, si prevede, realizzerà un buon successo. E sarà interessante anche notare quali saranno più precisamente i risultati che il device sarà in grado di realizzare, visto che, con ogni probabilità, essi torneranno utili anche per il destino del Samsung Galaxy Note 8. Il Samsung Galaxy Note 8 avrà un compito estremamente arduo e importante, in quanto dovrà per forza di cose riesumare la gamma Note dal pantano nel quale è sprofondata. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il Samsung Galaxy Note 5 non è mai stato commercializzato sul territorio europeo, mentre il suo successore, il Samsung Galaxy Note 7, è crollato a causa dei problemi della batteria difettosa, ed è stato quindi presto ritirato dal mercato. Normale, dunque, che le attenzioni della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori per quel che concerne il Samsung Galaxy Note 8 siano particolarmente accese. D’altronde, le prime indiscrezioni a riguardo ci consegnano già delle certezze. Non vi son dubbi, a tal proposito, riguardo alcune caratteristiche del prossimo phablet di top gamma: esso, infatti, sarà dotato di una doppia fotocamera, in risposta ad alcune case concorrenti. Ma non solo: a seconda di come si comporterà il Samsung Galaxy S8, quasi certamente il Samsung Galaxy Note 8 ne erediterà le maggiori peculiarità, evolvendole a sua volta. E non a caso quasi tutti son certi che questo device manterrà l’infinity display. Proprio così: il Samsung Galaxy Note 8 avrà uno schermo all screen, della dimensione, si dice, di almeno 6,4 pollici. Un taglio a dir poco straordinario, per un apparecchio che si preannuncia tutt’altro che ordinario.