La batteria di Samsung Galaxy S8 è off limits per i cani

Anche questa settimana, dunque, è oramai iniziata. Il mese di aprile è entrato nelle sue ultimissime battute, dopo le quali daremo finalmente il via ad un maggio che, per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, si preannuncia a dir poco spettacolare. Il gigante asiatico, infatti, proprio in questi giorni sta finalmente immettendo sul mercato la sua nuovissima ammiraglia, vale a dire il Samsung Galaxy S8, ma i primi riscontri li avremo solamente nel giro delle prossime settimane. E se, nel corso di questi ultimi tempi, abbiamo fornito parecchie notizie e indiscrezioni relativamente al Samsung Galaxy S8, adesso iniziano a fioccare delle novità più o meno interessanti e sfiziose. E, manco a dirlo, a finire sotto i riflettori è ancora lei: la batteria, che nel recente passato ha causato parecchie grane proprio al settore della telefonia mobile appannaggio di Samsung. Stavolta, tuttavia, non abbiamo nessuna notizia cattiva o comunque preoccupante… anzi. Se vogliamo, addirittura, l’informazione che stiamo per fornirvi vi porterà anche un piccolo sorriso, senza tralasciare il fatto che indica, una volta di più, la cura che il colosso coreano sta avendo relativamente alla sicurezza dei propri prodotti. Come ben sappiamo, infatti, la batteria del Samsung Galaxy S8 non è accessibile direttamente, aprendo la scocca posteriore del device. Tuttavia, disassemblando lo smartphone, operazione che a quanto pare non è troppo difficoltosa, vi si può tranquillamente arrivare. E sulla batteria dell’apparecchio, evidentemente dedicato proprio ai classici “smanettoni” che si divertono a mettere mano in questi dispositivi altamente tecnologici, sono presenti diverse icone relative alla sicurezza. Troviamo i classici divieti: quello che invita a non avvicinare la batteria ad una fonte di calore, o ancora che richiama alla prudenza e a non metterci mano con cacciaviti o simili strumenti. Uno in particolare, però, ha richiamato all’attenzione dei più: un simbolo di divieto raffigurante un cane. Difatti, con i propri denti, un cane potrebbe facilmente arrecare danni alla batteria del Samsung Galaxy S8, facendola persino esplodere. Un invito forse un po’ superfluo, ma sempre meglio prestare la dovuta attenzione, soprattutto a non lasciare in giro le varie componenti se si possiede un animale.