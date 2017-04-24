Samsung Galaxy S8 - conviene comprarlo?

L’azienda coreana ha rilasciato da poco uno degli smartphone più attesi di sempre, quasi quanto l’iPhone, ovviamente stiamo parlando del Samsung Galaxy S8. Questo device è sotto accusa da parte dei fan, e nel bene o nel male è il più popolare del momento. Ma tra le ultime notizie sugli smartphone troviamo numerose contestazioni, scopriamole insieme con l’aiuto di tecnoyouth.it

Samsung Galaxy S8 - quello che bisogna sapere

, in molti stanno decidendo di fare il grande passo ed acquistarlo, molti altri hanno già comprato e grazie a loro è possibile capire se ne vale veramente la pena. Il dispositivo ha un prezzo molto alto e sicuramente gli aspetti negativi non mancano, proprio per questo, le caratteristiche tecniche sono all’avanguardia,, ma andrebbero considerati alcuni parametri prima di procedere al grande acquisto.Iniziamo dallo schermo del Samsung Galaxy S8, il Gorilla Glass 5 è una buona protezione, ma il dispositivo resta fragile e il grado di riparazione è piuttosto scarso e costoso. Inoltre la funzionalità di lettura delle impronte digitali costringerà l’utente ad avere sempre il dispositivo pulito.Bixby è un altro problema, l’assistente che avrebbe dovuto fare la differenza ed avvicinarsi a Siri di iPhone, è probabilmente un buco nell’acqua, per meglio dire: una brutta copia di Google Assistant.Sicuramente un punto a sfavore del nuovo Samsung Galaxy S8 è il prezzo, con le stesse caratteristiche e qualità è possibile acquistare un dispositivo anche alla metà del costo, ad esempiopresentato da poco e che presenta 6gb di RAM, Un processore Snapdragon 835, 128 GB di memoria interna e una doppia fotocamera da 12 mp al costo di appena 420 dollari.A proposito di fotocamera, il nuovo Galaxy S8 non ha una doppia fotocamera, tra le ultime novità del settore smartphone e presenti su iPhone, Huawei e molti altri device, nessuna innovazione in questo campo.Una novità che non è andata a genio ai fan è sicuramente l’aver spostato il sensore di impronte digitali, sul nuovolo ritroviamo sul retro, meglio lo scanner frontale! Questi sono i principali problemi diche potrebbero farvi cambiare idea, meglio optare per altri device?