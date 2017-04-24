Samsung Galaxy S8 - conviene comprarlo?
di Redazione
24/04/2017
L’azienda coreana ha rilasciato da poco uno degli smartphone più attesi di sempre, quasi quanto l’iPhone, ovviamente stiamo parlando del Samsung Galaxy S8. Questo device è sotto accusa da parte dei fan, e nel bene o nel male è il più popolare del momento. Ma tra le ultime notizie sugli smartphone troviamo numerose contestazioni, scopriamole insieme con l’aiuto di tecnoyouth.it
Samsung Galaxy S8 - quello che bisogna sapereSamsung Galaxy S8 è il dispositivo del momento, in molti stanno decidendo di fare il grande passo ed acquistarlo, molti altri hanno già comprato e grazie a loro è possibile capire se ne vale veramente la pena. Il dispositivo ha un prezzo molto alto e sicuramente gli aspetti negativi non mancano, proprio per questo bisogna pensarci bene prima di procedere all’acquisto. Questo smartphone merita sicuramente, le caratteristiche tecniche sono all’avanguardia, la fotocamera spettacolare, ma andrebbero considerati alcuni parametri prima di procedere al grande acquisto. Lo Schermo Gorilla Glass 5 Iniziamo dallo schermo del Samsung Galaxy S8, il Gorilla Glass 5 è una buona protezione, ma il dispositivo resta fragile e il grado di riparazione è piuttosto scarso e costoso. Inoltre la funzionalità di lettura delle impronte digitali costringerà l’utente ad avere sempre il dispositivo pulito. L’assistente un buco nell’acqua Bixby è un altro problema, l’assistente che avrebbe dovuto fare la differenza ed avvicinarsi a Siri di iPhone, è probabilmente un buco nell’acqua, per meglio dire: una brutta copia di Google Assistant. Il prezzo troppo alto Sicuramente un punto a sfavore del nuovo Samsung Galaxy S8 è il prezzo, con le stesse caratteristiche e qualità è possibile acquistare un dispositivo anche alla metà del costo, ad esempio Xiaomi Mi6 presentato da poco e che presenta 6gb di RAM, Un processore Snapdragon 835, 128 GB di memoria interna e una doppia fotocamera da 12 mp al costo di appena 420 dollari. Fotocamera: zero innovazione A proposito di fotocamera, il nuovo Galaxy S8 non ha una doppia fotocamera, tra le ultime novità del settore smartphone e presenti su iPhone, Huawei e molti altri device, nessuna innovazione in questo campo. Impronte digitali: perché spostare? Una novità che non è andata a genio ai fan è sicuramente l’aver spostato il sensore di impronte digitali, sul nuovo Samsung Galaxy S8 lo ritroviamo sul retro, meglio lo scanner frontale! Questi sono i principali problemi di Samsung Galaxy s8 che potrebbero farvi cambiare idea, meglio optare per altri device?
Articolo Precedente
Quale processore per il Samsung Galaxy S9?
Articolo Successivo
La batteria di Samsung Galaxy S8 è off limits per i cani
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S8 riceve la patch di marzo
17/03/2020
Samsung Galaxy S8 riceve patch di dicembre
28/12/2019
Samsung Galaxy S8 riceve grande update
30/11/2019