Samsung Galaxy Note 8 arriva a settembre?

E torniamo ancora una volta, quando siamo entrati nell’ultima settimana di questo mese di marzo, a discutere di uno dei futuri device di top gamma della grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Ci stiamo riferendo, come certamente avrete capito, al Samsung Galaxy Note 8: un apparecchio a dir poco fondamentale, sul quale, probabilmente, poggia il destino stesso dell’intera gamma Note. Difatti, benché proprio in questi giorni stia esordendo presso i nostri mercati il Samsung Galaxy S8, attuale smartphone di top gamma del colosso asiatico, si comincia già a parlare con una certa insistenza di ciò che arriverà in futuro. E in questo senso, l’indiziato numero uno è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy Note 8, del quale già adesso stanno trapelando diverse indiscrezioni particolarmente interessanti. Effettivamente, se siete soliti seguire questi nostri piccoli spazi, vi sarete accorti degli approfondimenti che abbiamo già dedicato a questo phablet. Alcuni rumors paiono essere già adesso particolarmente fondati, come la presenza della doppia fotocamera e l’ulteriore evoluzione dell’infinity display. Molti, tuttavia, a questo punto, si chiedono quando uscirà effettivamente il Samsung Galaxy Note 8. In questo senso, le ultime voci ci restituiscono delle informazioni particolarmente ottimistiche. Sembra, infatti, che il Samsung Galaxy Note 8 possa essere presentato in via ufficiale presso il prestigioso IFA di Berlino, che si terrà dall’1 al 6 settembre. E da lì, chiaramente, ci vorrebbero poche settimane all’uscita presso il mercato internazionale della telefonia mobile.