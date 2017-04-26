Altra serie di spot per il Samsung Galaxy S8

Il Samsung Galaxy S8
, finalmente, è realtà. L’attesissimo smartphone di top gamma del 2017
prodotto dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, vera e propria autorità a livello mondiale del settore della telefonia mobile, sta debuttando proprio in questi giorni presso i maggiori mercati internazionali, e i risultati paiono subito estremamente positivi. L’apparecchio, insieme alla variante Plus
, effettivamente era chiamato a diversi compiti particolarmente ardui: innanzitutto doveva succedere al meglio al Samsung Galaxy S7, un dispositivo che è stato particolarmente amato sia dalla critica che dal pubblico. E, inoltre, doveva far dimenticare il clamoroso flop del Samsung Galaxy Note 7: il phablet di sesta generazione, come ben ricorderete, nella scorsa estate fu suo malgrado protagonista di una catastrofe incredibile, tanto che fu ritirato a causa dei problemi delle batterie difettose.
Normale, dunque, che il gigante asiatico puntasse con forza sul Samsung Galaxy S8 e sulle sue innovazioni più importanti, infinity display
su tutte. Effettivamente, proprio lo schermo del nuovo device targato Samsung è finito sotto i riflettori, tanto che la stessa azienda coreana sta rimarcando tale aspetto nelle proprie campagne pubblicitarie. E l’ultima serie di spot
realizzati a riguardo, peraltro visibili anche presso il canale ufficiale di YouTube, sottolineano ulteriormente questa nuova feature.
Nei prossimi giorni dunque vi mostreremo questi video pubblicitari sul Samsung Galaxy S8, che ci mostrano quanto sia esteticamente impressionante
l’infinity display. Stamane vogliamo mostrarvi il primo di essi, a nostro modo di vedere il più esplicativo. Nello spot, un astronauta è visibile su sfondo nero all’interno di un classico smartphone, dotato di cornici ben visibili e tutto il resto. Quando, tuttavia, il soverchio si libera dal telefono, restituendo l’aspetto leggero e raffinato del Samsung Galaxy S8, ecco comparire l’infinito spazio aperto, insieme alla scritta “Unbox your phone”
, diventata lo slogan stesso per questo attesissimo device. Una metafora piuttosto forte ed intrigante, come potete vedere da voi di seguito.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=fKyDhYVThjA[/embed]