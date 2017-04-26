Samsung Galaxy S9 sarà totalmente curvo!

Iniziamo ormai ad avvicinarci a passi sempre più spediti verso la conclusione di questo mese di aprile, particolarmente importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Difatti, dopo la presentazione avvenuta esattamente un mese fa, in quel di New York, del Samsung Galaxy S8, finalmente tocca al debutto vero e proprio dello smartphone presso il mercato internazionale della telefonia mobile. L’attuale device di top gamma esordirà ufficialmente nei nostri negozi soltanto fra un paio di giorni, ma grazie ai vari preordini effettuati per tempo sono già parecchi a possedere questo ambito dispositivo. E, però, si inizia già a guardare oltre, a quello che potrebbe essere il futuro. Un futuro, manco a dirlo, incarnato dal Samsung Galaxy S9. Il Samsung Galaxy S9 uscirà probabilmente solo tra il mese di marzo e quello di aprile del 2018, e in molti si aspettano parecchio da questo dispositivo. In effetti, già adesso iniziano a circolare alcune interessanti indiscrezioni a riguardo. E, tra le altre cose, ecco come potrebbe evolvere il chiacchieratissimo infinity display del Samsung Galaxy S8, fra le innovazioni più importanti promosse dal gigante asiatico. L’infinity display, infatti, è uno schermo capace di ricoprire quasi totalmente la superficie frontale di un device (il Samsung Galaxy S8 e il Samsung Galaxy S8 Plus nello specifico), minimizzando al massimo le cornici. Il risultato ottenuto da Samsung, in questo primo “prototipo”, è eccellente, tanto che il rapporto tra schermo e bordi sul Samsung Galaxy S8 è pari addirittura all’83,6%: ciò significa che su questo apparecchio, la cornice, sia ai lati che nella parte superiore e quella inferiore, occupa solamente il 16,4% della superficie dello smartphone. Il Samsung Galaxy S9 vuole migliorare ulteriormente questa percentuale, portando lo schermo ad occupare addirittura il 98% della superficie frontale del device: un vero e proprio infinity display, totalmente curvo anche per quanto concerne il bordo superiore e quello inferiore. Solo promesse da marinaio, o c’è del vero?