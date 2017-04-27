Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S8, piccolo bug nella fotocamera

Redazione Avatar

di Redazione

27/04/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Oramai ci siamo davvero. Domani, in via ufficiale, il Samsung Galaxy S8 realizzerà il proprio esordio tanto atteso presso il mercato internazionale della telefonia mobile, inclusa, ovviamente, la nostra Italia. I più fortunati, che hanno preordinato lo smartphone per tempo, hanno già potuto fregiarsene da qualche giorno, per poter ammirare le incredibili qualità dell’apparecchio. E, tuttavia, ogni dispositivo telefonico, alla propria uscita, in genere si fa segnalare per qualche piccolo problema o bug, che viene in seguito risolto con qualche aggiornamento. Samsung Galaxy S8In questo senso, alcuni utenti hanno già segnalato quello che pare essere a tutti gli effetti un problema relativo alla fotocamera del Samsung Galaxy S8. Difatti, per comodità, Samsung ha pensato ad un sistema di attivazione rapida della fotocamera: è sufficiente una doppia pressione del tasto di accensione, per accedere direttamente al modulo per scattare fotografie e girare video. A quanto sembra, tuttavia, questa piccola feature del Samsung Galaxy S8 non funziona. Alcuni hanno paventato la possibilità che il problema riguardi l’hardware, ma una simile eventualità, che sarebbe peraltro piuttosto grave, è davvero molto difficile e remota. Molto più plausibile, invece, che il bug trovi le proprie origini nella parte software, magari a seguito dell’ultimo aggiornamento firmware. Quel che è certo, ad ogni modo, è che nei prossimi giorni ne sapremo di più, anche relativamente ad una veloce risoluzione.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S8 è già super scontato!

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S9 sarà totalmente curvo!

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S8 riceve la patch di marzo

Samsung Galaxy S8 riceve la patch di marzo

17/03/2020

Samsung Galaxy S8 riceve patch di dicembre

Samsung Galaxy S8 riceve patch di dicembre

28/12/2019

Samsung Galaxy S8 riceve grande update

Samsung Galaxy S8 riceve grande update

30/11/2019