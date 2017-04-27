Samsung Galaxy S8 è già super scontato!

Iniziamo ormai ad avviarci verso le battute conclusive di questa settimana, che, peraltro, coincide anche con la fine del mese di aprile. Un periodo, come ben sappiamo, a dir poco fondamentale per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, in quanto, finalmente, domani esordirà in via ufficiale il Samsung Galaxy S8. La nuova ammiraglia del gigante asiatico è pronta a sbancare il lunario, debuttando presso i maggiori mercati a livello internazionale. E, fra di essi, ovviamente, è inclusa anche la nostra Italia. D’altronde non vi è certo mistero sul fatto che il Samsung Galaxy S8 sia uno degli smartphone più attesi di tutti i tempi, soprattutto dopo il clamoroso tracollo, avvenuto nella scorsa estate, del Samsung Galaxy Note 7. Il nuovo top di gamma della casa coreana, tuttavia, arriverà ad un prezzo estremamente elevato, il più alto in assoluto per quanto riguarda la prestigiosa gamma S. Il costo di listino del Samsung Galaxy S8 infatti è pari a 829 euro, mentre per la variante Plus sono necessari addirittura 929 euro. Cifre a dir poco incredibili, che possono far tentennare anche gli utenti più facoltosi. E allora, come spesso avviene in questi casi, è il web a venirci incontro con delle magnifiche offerte. La più importante delle quali, manco a dirlo, ci arriva direttamente dall’autorevole sito de Gli stockisti. Il noto store virtuale, infatti, ha messo a disposizione un Samsung Galaxy S8 no brand, con garanzia Italia, e nella colorazione orchid grey, a “soli” 699 euro. Un prezzo sicuramente ben “imbottito”, ma parecchio più basso rispetto a quello di listino: parliamo di uno sconto di addirittura 130 euro, che fa attestare lo smartphone anche al di sotto del muro delle 700 euro. L’offerta, ad ogni modo, è limitata a poche unità. Ragion per cui, se siete interessati all’acquisto e volete risparmiare qualcosa, conviene che ne approfittiate finché siete in tempo.