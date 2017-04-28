Samsung Galaxy S8, oggi finalmente il debutto

Finalmente ci siamo. L’ora X è scattata, il conto alla rovescia è arrivato allo 0. Ditela pure come volete, ma il giorno dei giorni è finalmente arrivato: oggi, 28 aprile, il Samsung Galaxy S8 debutterà in via ufficiale presso i maggiori mercati della telefonia mobile a livello internazionale, inclusa ovviamente la nostra Italia. Un momento particolarmente importante per questo chiacchieratissimo smartphone, chiamato a cancellare il catastrofico esordio di cui, suo malgrado, si rese protagonista nella scorsa estate il Samsung Galaxy Note 7. E così, stamane vogliamo fare un rapido riepilogo sul Samsung Galaxy S8, e su quelle che sono le sue più importanti innovazioni e caratteristiche tecniche. Anzitutto, il dispositivo arriva principalmente in due varianti: quella basilare, con display da 5,8 pollici, e quella Plus, con schermo dal taglio da 6,2 pollici. Per quanto concerne le schede tecniche, entrambi gli apparecchi presentano le medesime peculiarità: in Asia e in America il processore è un Qualcomm SnapDragon 835, mentre sul continente europeo sbarcheranno i modelli con Exynos 8895. Troviamo poi una RAM da ben 4 GB, benché in Corea e in Cina sia disponibile anche una variante del Samsung Galaxy S8 Plus con taglio da addirittura 6 GB. Lo storage interno è invece da 64 GB, espandibile tramite l’utilizzo di una scheda Micro SD. Il display in super AMOLED, con risoluzione a 1440 x 2960 pixel, è stato ribattezzato come “infinity display”, in virtù delle cornici estremamente sottili: in questo senso, lo schermo occupa quasi l’84% della superficie frontale dell’apparecchio. Scompare il tasto home centrale meccanico, mentre sul lato compare un nuovo pulsante dedicato all’interazione con Bixby, l’inedito assistente vocale di Samsung. Il comparto fotografico viene evoluto ulteriormente: rispetto al Samsung Galaxy S7 la fotocamera posteriore rimane inalterata, con tecnologia dual pixel e 12 megapixel, mentre quella frontale viene aggiornata con autofocus e 8 megapixel. La batteria del Samsung Galaxy S8 è da 3000 mAh, contro i 3500 mAh del modello Plus. Oltre allo scanner delle impronte digitali (riposizionato sulla parte posteriore), è presente uno scanner dell’iride, e un altro sensore dedicato alla scansione facciale. Il sistema operativo è Android Nougat 7.