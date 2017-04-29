Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S8, benchmark a confronto

E ci prepariamo dunque a salutare non soltanto questa settimana, ma anche il mese di aprile. Finalmente, come ben sappiamo, il Samsung Galaxy S8
ha debuttato in via ufficiale anche sul mercato italiano, esordendo presso i nostri negozi e, a quanto sembra, realizzando anche un buonissimo successo
. Chiaramente solo i dati di vendita dei prossimi mesi potranno farci capire quanto questo apparecchio abbia fatto leva sull’utenza, che dopo il tracollo del Samsung Galaxy Note 7 era stata particolarmente messa alla prova. Ma, ad ogni modo, anche dando un’occhiata sul web e alle varie pagine Facebook, non si può certo dire che il Samsung Galaxy S8 si stia comportando male. Anzi.
Tuttavia, sempre più spesso ci si chiede quanto effettivamente il colosso sudcoreano ci abbia messo del suo, e quanto effettivamente questo nuovo smartphone di top gamma sia conveniente rispetto all’illustre predecessore. A tal proposito, alcuni giorni fa, in un nostro approfondimento
, avevamo provato a fare una rapida comparazione sul Samsung Galaxy S7
e sul Samsung Galaxy S8, concludendo che, se in possesso del top di gamma del 2016, si poteva anche fare a meno di mettere a disposizione il proprio denaro per passare al device successivo.
Questo perché il Samsung Galaxy S7, e soprattutto la sua variante Edge, è un apparecchio ancora estremamente potente e performante
, benché ormai faccia parte della vecchia generazione. Ma sarebbe ingiusto non riconoscere anche i meriti del Samsung Galaxy S8, la cui scheda tecnica cela una forza e una potenza a dir poco incredibile. Per rendercene meglio conto, vogliamo oggi mostrarvi il seguente video in cui, grazie ai benchmark di AnTuTu
, è possibile vedere un po’ più nello specifico quali siano le differenze a livello prestazionali.
Dando una rapida scorsa, possiamo vedere innanzitutto come entrambi i device si comportino più che egregiamente. L’ago della bilancia, però, pende visibilmente a favore del Samsung Galaxy S8, che a differenza del Galaxy S7 gode di una riproduzione più veloce e più fluida
. Ciò, naturalmente, si traduce anche nei risultati finali: il punteggio ottenuto dal top di gamma del 2016 si attesa ad uno stupefacente 131.000. Il Galaxy S8, tuttavia, raggiunge addirittura i 173.286 punti
.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=3DXI_l3M5fA[/embed]