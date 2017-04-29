Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ecco Android Nougat

E salutiamo in maniera definitiva, dunque, sia questa settimana che il mese di aprile. Nell’augurarvi un bel weekend, da trascorrere lontano dagli stress del lavoro e dello studio, torniamo, un po’ a sorpresa, ad occuparci del Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Benché, infatti, il periodo sia stato fortemente caratterizzato dall’uscita dell’attesissima ammiraglia del 2017, ossia il Samsung Galaxy S8, il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung non sta certamente abbandonando i propri vecchi device. E anzi, finalmente, la revisione in chiave potenziata del top di gamma del 2015, il già citato Samsung Galaxy S6 Edge Plus appunto, ha iniziato ad abbracciare il tanto agognato sistema operativo di Android Nougat 7. Ci stiamo riferendo, chiaramente, alla situazione relativa al mercato italiano, dove purtroppo abbiamo assistito fin troppo spesso a ritardi e promesse non mantenute. Ora, però, gli apparecchi brandizzati 3 hanno cominciato a ricevere la notifica per scaricare ed installare il settimo sistema operativo di Android, che dovrebbe spingere al massimo le performance dello smartphone. Si tratta certamente di un bel salto in avanti per quanto concerne la gamma S6 qui in Italia, in attesa di capire se presto verranno toccati anche i Samsung Galaxy S6 Edge Plus no brand e quelli serigrafati da altre compagnie telefoniche. Quando ne sapremo di più, in questo senso, non mancheremo di fornirvi tutti gli utili aggiornamenti del caso.